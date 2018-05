Inny turniej golfowy. Po japońsku i z Maciejem Stuhrem

Mitsubishi Motors Golf Championship rozegrany zostanie po raz pierwszy, ale miejsca rozeszły się już na miesiąc przed startem. Dlaczego? Wprowadza sporo nowości, świetne nagrody i wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. Udział weźmie też znany aktor Maciej Stuhr. Turniej startuje 2 czerwca.

Organizatorzy zapraszają na piknik i akademię golfa. To szansa na posmakowanie tego sportu pod okiem profesjonalnych trenerów. W takiej lekcji weźmie udział aktor Maciej Stuhr. - Dzięki Mitsubishi co chwilę staję przed ciekawymi wyzwaniami. W czasie turnieju zamierzam podszkolić się w grze w golfa. Liczę na znakomitą zabawę, podobnie jak w ubiegłym roku na zlocie Mitsubishi, gdzie świetnie bawiliśmy się całą rodziną – mówi Maciej Stuhr.

Mitsubishi Motors Golf Championship to jedyne zawody, w których do wygrania jest runda golfa z najbardziej znanymi polskimi zawodowymi golfistami Mateuszem Gradeckim i Adrianem Meronkiem.

Dla golfistów to wyjątkowa nagroda. W Polsce chyba każdy zainteresowany dyscypliną kibicuje Meronkowi i Gradeckiemu we wspinaczce po golfowe sukcesy. Obaj są wychowankami wrocławskich klubów golfowych, razem grali na uczelni East Tennessee State Universty i jeszcze jako juniorzy osiągnęli bardzo wiele. Obecnie jako zawodowcy grają w turniejach cyklu European Challenge Tour – również przeciwko sobie. Prywatnie się przyjaźnią.

Jedną z największych atrakcji zawodów będzie konkurs Hole in One, w którym do wygrania będzie Mitsubishi Eclipse Cross. Osoba, która trafi piłeczką do dołka za pierwszym uderzeniem, odjedzie tym autem do domu. Jest o co walczyć.