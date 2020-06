Incydent z "chamską hołotą" w Sejmie. Kuzyn prezesa PiS: opozycja sprowokowała Jarka

- Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie - stwierdził w Sejmie Jarosław Kaczyński . W ten sposób zareagował na uwagę szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki (PO), by prezes PiS i członkowie rządu przestali dyskutować podczas wystąpienia Barbary Nowackiej i wrócili na swoje miejsca.

- Sprowokowali Jarka! Jak tak powiedział Jarek, to na pewno miał rację. Niech ci, którzy go prowokują, spadają na drzewo - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" kuzyn prezesa PiS Jan Maria Tomaszewski .

- Jak opozycja prowokuje Jarka i jak Jarek tak powiedział, to znaczy, że tak miało być. Żeby go sprowokować, naprawdę coś ostro musiało być… A Borys Budka niech się zajmie swoimi sprawami. Cóż, o tej drugiej stronie można tak powiedzieć: "niezbadana dusza chama" - dodał Tomaszewski, który - jak przypomina "SE" - jest doradcą zarządu TVP do spraw Teatru Telewizji.