Incydent z Black Hawkiem. Szymczyk dał pilotowi nagrodę

Kontrola w MSWiA i śledztwo

Do zdarzenia w Sarnowej Górze doszło w sierpniu 2023 roku. W trakcie pikniku wojskowego - z udziałem m.in. wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika - wykonujący pokaz Black Hawk zahaczył o sieć energetyczną i uszkodził śmigło. Maszyna do teraz jest w naprawie, co będzie kosztowało budżet policji blisko 2,5 mln zł.