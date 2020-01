Incydent na Bałtyku. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjski samolot

Rosyjski samolot rozpoznawczy Su-24MR został przechwycony przez polskich pilotów z Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku stacjonujących w Estonii. Do incydentu doszło na Morzu Bałtyckim.

Stacjonujące w Estonii F-16 z zostały poderwane 15 stycznia do przechwycenia grupy rosyjskich samolotów wojskowych nad Bałtykiem - dowiedział się portal tvn24.pl. Rosjanie zgłaszali jedynie przelot Tu-134 do Kaliningradu. Maszyna miała włączony transponder w przeciwieństwie do dwóch towarzyszących jej myśliwców (najpierw Su-35, a później Su-27).