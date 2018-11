Imigranci z Meksyku nie dostaną się do USA. Donald Trump zablokował granicę

Przez 90 dni migranci nie mogą przekroczyć południowej granicy USA, aby ubiegać się o azyl. To efekt rozporządzenia wydanego w piątek przez Donalda Trumpa.



Nowe przepisy nie dotyczą dzieci, które bez opieki dorosłych usiłują dostać się do USA - poinformował przedstawiciel amerykańskiej administracji. To jednak nie wszystko. Trump zapowiedział w piątek, że odwołać tzw. prawo ziemi. jest to prawo, które pozwala na to, by dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych automatycznie otrzymywały amerykańskie obywatelstwo. Ta sprawa może wkrótce trafić do amerykańskiego Sądu Najwyższego.