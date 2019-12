IMGW wydaje ostrzeżenia. Będzie ślisko na południu kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia dla kilku południowych powiatów Polski. Dodatkowo w nocy w górach spodziewane są opady śniegu.

Prognoza pogody na drugi dzień Świąt

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 3 st. C do 5 st. C, nad morzem miejscami będzie oscylować wokół 6 st. C, zaś w obszarach podgórskich od 0 do 2 st. C.