Policja podsumowuje Wigilię. Coraz więcej pijanych kierowców w święta

Policja opublikowała najnowsze dane z akcji "Bezpieczny weekend". Tylko w samą Wigilię Bożego Narodzenia doszło do 95 wypadków. Śmierć w nich poniosło 8 osób, 118 zostało rannych. Cieniem kładzie się także liczba pijanych kierowców.

Pod każdym względem wigilijne statystki są gorsze niż te z zeszłego roku. W 95 wypadkach, do jakich doszło w Wigilię na polskich drogach, zginęło 8 osób, rannych zostało 118. Rok wcześniej w 67 wypadkach śmierć poniosło 6 osób, a ranne zostały 74 osoby.

Tragiczne statystyki dotyczą także liczby zatrzymanych za "jazdę na podwójnym gazie". W zeszłym roku w samą Wigilię "po spożyciu" zatrzymano 119 nietrzeźwych kierowców. W tym roku to aż 170 takich osób.

"Nie opłaca się to - nie tylko z uwagi na to, że może skończyć się grzywną, utratą prawa jazdy. Może skończyć się nie tylko odpowiedzialnością prawną - ale moralną. Bo jeśli kogoś zabijemy w takim stanie, to nigdy sobie nie wybaczymy ani te rodziny nam nie wybaczą" - przekazał w rozmowie z RMF podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.