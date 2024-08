Trump traci poparcie? Jest najnowszy sondaż z USA

Kamala Harris zbliża się pod względem poparcia do Donalda Trumpa w kilku kluczowych stanach, w których wyborcy nie są zdecydowani na kogo głosować. Według opublikowanej w sobotę ankiety The New York Times/Siena College, Demokratka prowadzi w Arizonie (50 do 45 proc.) i Karolinie Północnej (49 do 47 proc).