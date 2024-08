"Są prześladowani". Ziobro wbił szpilę Tuskowi

Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i aresztowanie posła. Sąd Rejonowy w Warszawie jednak się na areszt nie zgodził - uznając, że prawdopodobne jest to, że Romanowski jest chroniony także dodatkowym immunitetem, należnym delegatom do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura wniosła zażalenie od tej decyzji do sądu wyższej instancji, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie.