Huragan Dorian nad Florydą. "Kluczowe 36 godzin"

Huragan Dorian zbliża się do wybrzeży Florydy. Prognozy na najbliższe 36 godzin wskazują, że żywioł może "prześliznąć się po wybrzeżu Florydy. Prędkość wiatru w oku huraganu zmniejszyła się, ale Dorian zwiększył swoją powierzchnię.

Huragan Dorian zabił co najmniej pięć osób na Bahamach, ale - na szczęście dla mieszkańców USA - do kontynentu dotrze słabszy, niż się spodziewano. National Hurricane Center obniżyło jego kategorię do poziomu 2 w pięciostopniowej skali.