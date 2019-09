Huragan Dorian. Tak Donald Trump walczy z żywiołem. Gra w golfa, tweetuje i sieje dezinformację

Donald Trump pozostał w kraju i odwołał wizytę w Polsce, by monitorować zagrożenie wynikające huragan Dorian. Od soboty robi to, grając w golfa i dzieląc się z wyborcami swoim podziwem dla siły huraganu. A przy okazji wywołuje zamieszanie w stanach, których huragan nie dosięgnie.

Odkąd amerykański prezydent odwołał wizyte w Polsce z powodu huraganu Dorian, dwurkotnie już odwiedził pole golfowe w Sterling w stanie Wirginia. Nie znaczy to jednak, że sprawa zbliżającej się nawałnicy go nie interesuje.

Tweetami w huragan

Jak zanotował "New York Times", Trump przyjął rolę głównego meteorologa kraju, na bieżąco informując o postępach Doriana i dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat zbliżającego sie kataklizmu. Z tym że podawane przez niego dane nie zawsze były prawidłowe.

"Alabama NIE odczuje żadnych skutków #Doriana. Powtarzamy, żadne skutki Huraganu Dorian nie będą odczuwane w całej Alabamie. System pozostanie za daleko na wschód" - ogłosił ośrodek w Birmingham, stolicy stanu. Podobnie stwierdził najbardziej znany meteorolog James Spann, zaznaczając, że to tylko stwierdzenie faktu, a nie polityczny komentarz.

Nie była to jednak jedyna wypowiedź prezydenta na temat huraganu, która wywołała zmieszanie wśród części Amerykanów. Trump wielokrotnie dawał wyraz swojemu zdumieniu wobec siły huraganu, nazywając go "prawdziwym potworem" i zapowiadając, że będzie jednym z największych w historii. "NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI WSZYSTKICH" - krzyczał na Twitterze.

Kiedy zaś huragan osiągnął piątą, najwyższą kategorię, stwierdził, że nawet nie wiedział, że taka kategoria istnieje. Co było o tyle dziwne, że jeszcze za jego kadencji Stany Zjednoczone nawiedziły cztery takie nawałnice. Huragany to zresztą jeden z ulubionych tematów komentarzy Trumpa. Prezydent USA szczególnie lubi podkreślać przy tym siłę i rozmiar kataklizmu, niemal za każdym razem przewidując, że będzie to największy, najsilniejszy, lub najmokrzejszy huragan w historii.