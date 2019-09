Były ambasador USA miażdży Donalda Trumpa. "To brak szacunku dla Polski"

Oficjalnym powodem odwołania wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce był huragan Dorian, który zbliżał się do wybrzeża Florydy. Amerykańskie media obiegły jednak zdjęcia przywódcy, który, podczas gdy kraj przygotowywał się do walki z żywiołem, w najlepsze grał w golfa. Jego zachowanie ostro skrytykował były ambasador USA w Rosji Michael McFaul.

"Biorąc pod uwagę huragan, pomyślałem, że to niefortunne, ale zrozumiałe, że Trump odwołał swoją podróż do Polski. Ale czy on poszedł i grał w golfa? Naprawdę? Mam nadzieję, że polsko-amerykańscy wyborcy zapamiętają ten akt braku szacunku podczas jednej z najbardziej uroczystych rocznic w historii Polski" - czytamy na Twitterze McFaula.