Huragan Dorian zbliża się do USA. Donald Trump wysyła ostrzeżenia z pola golfowego

W momencie, gdy huragan Dorian zbliżał się do USA, Donald Trump został po raz kolejny zauważony na swoim prywatnym polu golfowym. Pierwszy raz przyłapano go w sobotę, tuż po tym, jak przełożył swój przyjazd do Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Donald Trump został przyłapany na polu golfowym, kiedy huragan Dorian zbliża się do USA (Getty Images, Fot: Andrew Milligan)

Donald Trump przełożył swoją wizytę do Polski związaną z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA jako oficjalny powód podał zbliżający się huragan Dorian, który według początkowych szacunków miał uderzyć we Florydę 1 września. To nie przeszkodziło mu dzień wcześniej udać się na swoje prywatne pole golfowe w Wirginii.

W poniedziałek, Trump był bardzo aktywny na Twitterze. Informował m.in. o sile i ścieżce huraganu Dorian oraz o akcji ratunkowej związanej z pożarem łodzi. W momencie gdy burza uderzała w wyspy Bahama, prezydent USA znowu udał się na "partyjkę" golfa. W związku z odwołaniem wizyty w Polsce głowa Stanów Zjednoczonych nie ma w swoim kalendarzu żadnych planów.

Sekretarz prasowa Białego Domu Stephanie Grisham uspokajała wcześniej, że prezydent USA jest cały czas informowany o sytuacji. Jego zaangażowanie chwali również gubernator Florydy Ron DeSantis. Krytycy wypominają Trumpowi, że to 227. dzień, który spędził na polach golfowych. Sam często wytykał swojemu poprzednikowi Barackowi Obamie, że ten grał w golfa jako głowa państwa.