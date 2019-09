Pogoda. Huragan Dorian zabił już pięć osób. Potężna burza coraz bliżej USA

Huragan Dorian zabił już co najmniej pięć osób na wyspach Bahama w Abaco. Teraz potężna burza powoli zmierza w kierunku wschodniego wybrzeża Florydy. W niektórych częściach stanu trwa obowiązkowa ewakuacja.

Późnym popołudniem wiatry wiały z prędkością ok. 265 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach burze znacznie podniosły stan wody. Władze wezwały ludzi do znalezienia urządzeń pływających. Huragan Dorian zabił na wyspach Bahama w Abaco co najmniej pięć osób. Przez noc był burzą kategorii czwartej, ale potem znowu wzrósł do piątej.