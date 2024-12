Horror w Darłowie. Planował mordować "złych ludzi"

Po ataku na babcię, 33-latek udał się do domu swojej byłej dziewczyny, gdzie chciał zabić jej męża. Jak relacjonuje prokurator Anna Grabowska, mężczyzna próbował dostać się do mieszkania, krzycząc "Ola, kocham cię". W obronie rodziny stanął 73-letni dziadek kobiety, który mieszkał w tej samej klatce. Chciał przestraszyć 33-latka, wychodząc do niego z tłuczkiem do mięsa, ale został śmiertelnie pobity.