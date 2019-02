Horoskop dzienny na sobotę 23 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 23 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na sobotę 23 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Pośpiech nie sprzyja precyzji. Przed tobą ważne zadanie. Tym razem szukanie drogi na skróty będzie bardzo złym pomysłem. Najwyższy czas, byś przypomniał sobie zdobytą niegdyś wiedzę. Umiejętności, które uznawałeś za zbyteczne, będą na wagę złota. Nie masz czego zazdrościć ludziom osiągającym teraz małe sukcesy. Niedługo sytuacja zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie da się znosić złośliwych uwag w nieskończoność. Twoja cierpliwość powoli się kończy i nawet mały zgrzyt może być powodem prawdziwego wybuchu. Zamiast pielęgnować w sobie gniew, zastanów się, jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji. Możliwe, że zbyt późno okazujesz sprzeciw wobec czyjegoś zachowania, czym pozwalasz wejść sobie na głowę. Najlepszym, co możesz teraz zrobić, jest szczera rozmowa z osobą, która cię irytuje.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Ostatnio barany są wyjątkowo roztargnione i jest im niezwykle ciężko skoncentrować się na wykonywaniu jednej czynności. Pamiętaj, że to nie najlepszy dzień na podejmowanie istotnych decyzji ani naukę nowych rzeczy. Dwukrotnie sprawdzaj każdy dokument przed podpisaniem i upewnij się, czy nie popełniłeś żadnego błędu. Tego typu stan jest objawem przemęczenia. Powinieneś zrezygnować z nadprogramowych zajęć i wreszcie odpocząć.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Do twojego życia powoli wdziera się rutyna, a schematyczne wykonywanie tych samych czynności zaczyna nużyć. Zaistniała sytuacja jest sygnałem, że potrzebujesz zmian. Zacznij od otoczenia. To właściwy moment na planowanie urlopów albo nawet weekendowego odpoczynku. Wyjazd pozwoli ci uspokoić myśli i nabrać do pewnych spraw dystansu. Najlepszym towarzyszem będzie bliska osoba, od której zacząłeś się oddalać.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Osiągnąłeś pewien cel i masz prawo być z siebie dumny. Nie jest to jednak powód, aby patrzeć na innych z góry. Ciągłe wypominanie błędów osobom trzecim może skutecznie popsuć wasze relacje. Pamiętaj, że twoja wiedza i kompetencje bronią się same. Opowiadając nieustannie o swoich osiągnięciach, sprawisz, że w oczach reszty wyjdziesz na osobę zarozumiałą, czym zrazisz do siebie ludzi.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Wszystkim rakom dopisze szczęście w sprawach sercowych. Niespodziewanie na horyzoncie pojawi się adorator. Choć przy pierwszym spotkaniu nie przypadniecie sobie do gustu, nie oceniaj książki po okładce. Macie więcej wspólnego, niż przypuszczasz. Łączy was między innymi bardzo podobne hobby. Nie odmawiaj, gdy zaproponuje spotkanie. To osoba bardzo honorowa, a taka szansa może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Czas na odpoczynek minął. Udało ci się odzyskać siły i zdobyć chęci do działania. Niedługo gwiazdy obdarzają cię dodatkową kreatywnością. Nie zmarnuj takiego potencjału, tylko zacznij działać. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i nie bój się przejąć inicjatywy w sprawach zawodowych. Nadarzy się doskonała okazja do zaprezentowania zdobytych niedawno umiejętności. Uważaj, by nie zapomnieć podstawowych informacji. Pewna osoba pokłada w twojej wiedzy duże nadzieje.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) W twoim otoczeniu znajduje się zazdrośnik i plotkarz. To głodna sensacji osoba, która gotowa jest dążyć po trupach do celu. Nie zwierzaj się z ważnych, prywatnych spraw znajomym, do których nie masz pełnego zaufania. W najmniej spodziewanym momencie pewne, z pozoru nic nieznaczące informacje, mogą zostać użyte na twoją niekorzyść.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie zostawiaj najważniejszych spraw na ostatnią chwilę, bo nieprzewidziane okoliczności losowe mogą skutecznie pokrzyżować ci plany. Wydarzenia ostatnich dni odebrały ci chęci do działania, ale najwyższy czas, żeby wziąć się w karby. Niedługo usłyszysz o atrakcyjnej ofercie. Będziesz mógł z niej skorzystać, ale tylko wtedy, gdy już uporasz się z podstawowymi obowiązkami. Nie pozwól, by ominęła cię taka szansa.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Ostatnio odnosisz wrażenie, że wykonywane zadania przestały sprawiać ci satysfakcje. Zaistniała sytuacja jest dla ciebie jasnym sygnałem, iż najwyższy czas na zmiany w sprawach zawodowych. Nie zgadzaj się na pracę poniżej twoich umiejętności i kompetencji. Jeżeli obecna posada nie gwarantuje możliwości rozwoju, być może nastał najwyższy czas, aby pomyśleć o zmianie stanowiska.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Uważaj, strzelce są osłabione i podatne na wszelkie choroby. Nie ignoruj pierwszych oznak przeziębienia, ale zacznij działać. Pamiętaj, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. W wolnej chwili warto również zrobić profilaktyczne badania. Jesteś z natury ambitny, a praca jest dla ciebie ważna, ale miej na względzie, że zmęczony umysł nie pracuje zbyt wydajnie. Zacznij oddzielać życie prywatne od zawodowego, wolną chwilę wykorzystaj na relaks w domowym zaciszu.