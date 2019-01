Horoskop dzienny na poniedziałek 7 stycznia

Horoskop dzienny na poniedziałek 7 stycznia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Uważaj, ktoś patrzy Ci na ręce i bacznie obserwuje Twój każdy krok. Staraj się dokładnie wykonywać swoje obowiązki, a przy tym skup się na pracy. Czas na relaks przyjdzie dopiero w godzinach wieczornych. Zamiast spędzać wieczór samemu, zaproś do siebie bliską osobą. Przez napiętą sytuacją nie zdążyliście wyjaśnić spraw, które należało omówić już dawno temu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ktoś zapyta Cię o radę w dziedzinie, w której nie czujesz się zbyt pewnie. Z jednej strony to dobrze, że uchodzisz za osobę o dużej wiedzy, z drugiej, nie udzielaj rad w dziedzinie na której się nie znasz. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie polecenie eksperta. Miej również w tyle głowy, że ktoś, kto nieustannie prosi Cię o pomocy, może traktować to jako pretekst do wspólnej rozmowy. Ostatnio nie marz, co narzekać na brak adoratorów.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie bądź wobec siebie tak krytyczny. Oczywiście dobrze jest patrzeć obiektywnie na własne czyny, ale powinieneś uwierzyć ludziom, którzy Cię komplementują. W Twoim przypadku brak pewności siebie jest nieuzasadniony. Masz opory przed chwytaniem się odpowiedzialnych zadań, choć w rzeczywistości podołałbyś im z łatwością. Najwyższy czas zmienić podejście.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zastanów się, czy nie podchodzisz zbyt krytycznie do pewnej osoby. Posiada cechy charakteru, które nie przypadły Ci do gustu, jednak w rzeczywistości nie ma złych intencji. Przemawia przez Ciebie zazdrość. Osoba ta szybko zyskała sympatię Twoich znajomych i odnalazła się w nowym towarzystwie. Zbyt ostentacyjnie okazując jej brak sympatii, stracisz w oczach innych.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie szukaj szczęścia w grach i nie inwestuj dużych pieniędzy. To nie jest najlepszy czas na tego typu działania. Los sprzyja natomiast sprawom sercowym. Chociaż tego nie dostrzegasz, pewna osoba stale zabiega o Twoją uwagę. Otwórz oczy i nie skupiaj się jedynie na własnych potrzebach materialnych. Następny krok należy do Ciebie. Masz szansę zyskać przyjaciela, a nawet kogoś więcej.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie składaj żadnych obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Osoba, która prosiła Cię o przysługę boryka się z poważnym problemem i potrzebuje pewnych decyzji. Możesz spróbować jej pomóc, ale dopiero, kiedy uporasz się z własnymi sprawami. W pracy czeka Cię wiele wyzwań. Kluczem do sukcesu okaże się praca w grupie, ale nie wyłaniaj się na pozycji lidera, bo nie wyjdziesz na tym zbyt dobrze. Na barkach osoby stojącej na czele grupy spoczywa duża odpowiedzialność.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, masz więcej adoratorów, niż Ci się wydaje. Ostatnio zbyt krytycznie patrzysz na siebie. Wydarzenia sprzed kilku miesięcy zaniżyły Twoje poczucie własnej wartości utrudniając ocenę sytuacji. Porozmawiaj na ten temat z bliską osobą i dowiedz się, jak postrzegają Cię inni. Będziesz zaskoczony. Ponad to otworzy Ci ona oczy w kwestii spraw sercowych.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To Twój dzień. Dzisiaj wszystkim pannom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Jeżeli planujesz inwestycje, najlepiej zrób to teraz. Nie bój się także podejmować ryzyko w kwestiach zawodowych. Twoje oryginalne pomysły zaimponują zarówno współpracownikom, jak i przełożonemu. Pamiętaj jednak, że masz w swoim otoczeni zazdrośników. Jeżeli nie będziesz działać szybko, ktoś może próbować zabrać Ci pomysł.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) W ważnych sprawach nie kieruj się sugestiami innych. Posiadasz dużą wiedzę i odpowiednie doświadczenie, żeby podjąć decyzję, której wynik Cię zadowoli. Dotyczy to zarówno spraw zawodowych, jak i sercowych. Intuicja podpowiada Ci najlepsze rozwiązanie. Zniechęcający może być fakt, że nie należy do najłatwiejszych, ale warto ambitnie podejść do sprawy. Osoby proponujące najłatwiejsze wyjścia cieszą się opinią tych, którzy często spoczywają na laurach.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Po nerwowym okresie warto skupić się na czynnościach, które wprowadzą do Twojego życia więcej harmonii. Regularne ćwiczenia, joga i medytacja ukoją zszargane nerwy, a przy tym zaowocują lepszym samopoczuciem. To dobry moment, żeby pomyśleć również o zmianach w wyglądzie. Z natury jesteś osobą rodzinną i opiekuńczą, ale powinieneś skupić się także na własnych potrzebach. Fryzjer i kosmetyczka to strzał w dziesiątkę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wydarzenia ostatnich dni, zmieniły Twoje podejście do kilku spraw. Postępowanie osób, których wcześniej nie rozumiałeś, wreszcie wydaje Ci się jasne. Zrozum, że nie warto oceniać książki po okładce. Wchodząc w nowe towarzystwo wstrzymaj się z przedwczesnym osądem ludzi. Nie tylko Ty borykasz się z problemami w sprawach uczuciowych. Nowy znajomy czuje podobnie i szybko znajdziecie wspólny język. Nowy przyjaciel przyda Ci się bardziej, niż myślisz.