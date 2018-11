Horoskop dzienny na poniedziałek 26 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) To dzień dobrych wyborów. Dziś wszystkie zakupy okażą się trafne, a podejmowane w ciągu dnia decyzje przełożą się na Twój sukces. Twoje rady będę również bardziej przydatne dla innych. Nie odmawiaj, gdy ktoś poprosi o pomoc. W nadchodzących dniach również będziesz potrzebować sojuszników.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Wpadłeś w rutynę. Nuda zaczyna doskwierać Ci zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Najwyższy czas żeby przełamać rutynę, na przykład oddając się nowemu hobby . Inspiracje do działania przyniosą Ci osoby spod znaków ryb i koziorożca. Czas przyspieszyć tempo oraz zmienić schemat. Nie bój się próbować nowych rzeczy, dobrze na tym wyjdziesz!

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Cały dzień upłynie pod hasłem małych, dobrych niespodzianek. Odnowisz kontakt z kimś, o kim ostatnio dużo myślałeś. Znajdziesz również coś, co niegdyś zgubiłeś. Z obowiązków (zarówno w pracy, jak i w domu) wywiążesz się szybciej niż zwykle. W ten sposób zyskasz dużo czasu dla siebie. Wolny wieczór dobrze Ci zrobi. Zrelaksuj się i nabierz sił.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Nie daj sobie wmówić, że Twoje umiejętności są mniejsze niż innych. W Twoim otoczeniu znajduje się osoba zaborcza. Jest skłonna do snucia intryg, a jej ironiczny sposób bycia bardzo daje Ci się we znaki. Reaguj na złośliwe komentarze. Jeżeli będziesz obojętny, dasz sobie wejść na głowę, czego później będziesz żałował.

Rak (22.06–22.07) Osoba, dla której dużo znaczysz, czeka na kontakt z Twojej strony. Napisz pierwszy i spróbuj okazać troskę. Ta osoba to doceni i wkrótce odwdzięczy się tym samym. Wieczór to dobry czas na wyjścia do kawiarni, restauracji i klubów. Nie miej oporów przed poznawaniem nowych osób. Nie oceniaj pochopnie tych, którzy mają wobec Ciebie szczere intencje.