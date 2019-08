Horoskop dzienny na piątek 16 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 16 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 16 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przypomina wodnikom, że mają wokół siebie naprawdę mądrych doradców. Choć zazwyczaj preferujesz sam podejmować decyzje, tym razem warto zwrócić się o radę do zaufanych osób. Już niedługo będziesz musiał dokonać wyboru w kwestii, która znacząco wpłynie na twoje najbliższe życie. Sam jesteś z natury bardzo obowiązkowy i poważnie traktujesz zadania, których się podejmujesz. W zaistniałej sytuacji niezwykle cenna będzie opinia osoby, która spojrzy na sytuację z należytym dystansem. To nie jest jednak najlepszy moment na planowanie dalekich podróży. Niespodziewany obrót wydarzeń może skutecznie pokrzyżować ci plany.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Tego dnia panowanie nad emocjami będzie dla ryb prawdziwym wyzwaniem. Osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, mocno nadepnie ci na odcisk. Niegdyś wasze relacje były cieplejsze, ale ostatnio zaczęła obracać się w nowym towarzystwie o zupełnie innych zainteresowaniach i priorytetach życiowych. Jej nowe przekonania, kłócą się z twoimi, przez co bardzo ciężko jest wam dojść do porozumienia. Duszenie w sobie złości i ukrywanie myśli nie przyniesie dobrych rezultatów. Zamiast ukrywać swoje obawy, powinieneś skłonić znajomego do szczerej rozmowy. Dopóki nie wyjaśnicie pewnych rzeczy, nadal będziecie się od siebie oddalać.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop zwiastuje ci ekscytujący dzień pełen niespodzianek. Już od samego rana baranom będzie towarzyszył bardzo dobry humor, a czynności, z które zazwyczaj sprawiają ci problem, dziś wykonasz z dużą łatwością. Postaraj się w pełni wykorzystać dobrą aurę. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i działaj w myśl zasady „co mam zrobić jutro, mogę wykonać już dziś!”. W godzinach wieczornych usłyszysz cenną wskazówkę dotyczącą osoby, która wpadła ci w oko już od jakiegoś czasu. Okaże się, że łączy waz zdecydowanie więcej niż sądziłeś.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ostatnio bykom przytrafiło się sporo przykrości, a zebrane w tobie emocje usiłują znaleźć ujście. Potrzeba wsparcia jest naturalna, jednak horoskop zwraca uwagę na fakt, że w takim stanie jesteś bardziej skłonny do zwierzeń i szczerych wyznań niż zwykle. Niełatwo jest znaleźć zaufanego słuchacza, a prywatne informacje w rękach nieodpowiedniej osoby mogą przynieść wiele komplikacji. Niewykluczone, iż w twoim otoczeniu znajduje się głodny sensacji plotkarz, którego działania mogłyby cię zranić. Zachowa osobiste problemy tylko dla najbliższych przyjaciół i bądź czujny, gdy ktoś, kogo dobrze nie znasz, podejmie próbę wyciągnięcia od ciebie pewnych informacji.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, po napiętym okresie wreszcie przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Bliźnięta będą prawdziwymi duszami towarzystwa, które dosłownie przyciągną do siebie nowych ludzi. Wykaż się inicjatywą i zaproponuj spotkanie towarzyskie lub daj się zaprosić innym. Relaks i dobra zabawa będą nie tylko miłą odskocznią od codziennych obowiązków, ale również okazją do nawiązania nowych znajomości. Gwiazdy zwiastują ci powodzenia w sprawach miłosnych. Poznasz również osobę, z którą od razu zaczniesz nadawać na tych samych falach. To dobry moment, by zacząć myśleć o budowaniu nowej relacji.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop uprzedza, że ktoś, po kim nigdy się tego nie spodziewałeś, odsłoni swoje wrażliwe oblicze. Sytuacja będzie szczególnie zaskakująca, gdyż jest to typ osoby, którą wcześniej uznawałeś za chłodną i niewzruszoną. Fakt, że znajomy się przed tobą otwiera, nie musi jednak oznaczać, że od razu zaczął bezgranicznie ci ufać. Masz do czynienia z wpływową osobą, kto cieszy się dużym uznaniem w oczach osób trzecich. Jeżeli postąpisz taktownie i okażesz należyte wsparcie, masz szansę zyskać nowego przyjaciela. Pamiętaj jednak, że masz do czynienia z kimś o dużej dumie. Być może już żałuje powiedzianych pod wpływem emocji słów i zaczyna się martwić o swoją reputację.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) W najbliższym czasie powinieneś zachować szczególną ostrożność. Ostatnio nie dopisuje ci szczęście w grach, dlatego uważaj, żeby się nie zakładać i nie pożyczać dużych sum pieniędzy. Sytuacja będzie prezentować się jednak korzystniej, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Masz więcej niż jednego adoratora. Swoją pasją i niebanalną osobowością przyciągasz do siebie wiele osób, choć nawet nie jesteś tego świadomy. Miej jednak na uwadze, że pośpiech nie sprzyja poznawaniu drugiej osoby. Masz jeszcze czas na podjęcie decyzji, a wiedz, że nie będzie prosta.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Według horoskopu dziennego panny nie powinny zwalniać tempa w sprawach zawodowych. Przed tobą jeszcze trochę pracy, ale wytrzymaj, gdyż cięższy okres niedługo minie. Ustąpi też stres, z którym zmagałeś się w ciągu ostatnich dni. Gwiazdy przewidują pannom dużą pomyślność. Wkrótce przekonasz się na własnej skórze, że twój wysiłek nie pójdzie na marne i spotka cię miła nagroda. Uważaj na osoby spod znaków lwów i skorpionów. Będą chciały przypisać sobie twoje zasługi. Nie ma niczego złego w pomaganiu innym, ale w pierwszej kolejności powinieneś się skupić na własnych potrzebach.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop głosi, że jeżeli będziesz wyrozumiały dla innych, los odpłaci ci się tym samym. Bliska osoba nieświadomie zraniła twoje uczucia, ale wreszcie zrozumiała swój błąd i dołoży wszelkich starań, aby poprawić wasze relacje. Ma dobre intencje, więc nie odtrącaj jej. Przygotuj się na konfliktowe sytuacje w sprawach zawodowych. Pewnej osobie nie dopisuje humor i swój kiepski nastrój może wyładowywać na współpracownikach. Ci, którzy dadzą się ponieść emocjom, wyjdą na tym najgorzej. Nie ingeruj w cudze obowiązki, a unikniesz niepotrzebnych kłótni.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Najwyższy czasy, by skorpiony zerwały z przygnębiającą rutyną. Zgodnie z horoskopem, nadszedł właściwy moment na dalsze podróże i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Działanie według ściśle określonych ram niszczy twoją kreatywność, dlatego powinieneś zerwać ze schematem. Szukaj inspiracji i nie bój się próbować nowych rzeczy. Nie oznacza to jednak, że powinieneś działać całkowicie bez planu. Jeżeli chcesz, żeby wprowadzone zmiany były trwałe i na stałe wniosły coś dobrego do twojego życia, opracuj kolejne kroki, które powinieneś wykonać. Dobrych doradców szukaj wśród członków rodziny. To oni znają cię najlepiej.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny przypomina strzelcom, aby nie odrzucały osoby, która będzie chciała podać im dłoń na zgodę. Znajomy zrozumiał swój błąd, a pielęgnowanie w sobie złości nie przyniesie niczego dobrego. Miałeś powody, by czuć się urażony, ale koniec konfliktu ukoi zszargane nerwy. Mimo wszystko zaistniała sytuacja powinna być dla ciebie sygnałem, by poszerzyć krąg znajomych. Nie każdy musi podzielać twoje pasje i zdanie na każdy temat, a są kwestie, które chętnie omówiłbyś z zainteresowanymi osobami. Bądź otwarty na spotkania towarzyskie. Wkrótce nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi. Wśród nich jest ktoś, z kim mógłbyś się zaprzyjaźnić.