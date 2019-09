Horoskop dzienny na niedzielę 22 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 22 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na niedzielę 22 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Chociaż rodzina i przyjaciele życzą ci jak najlepiej, to nie na ich opinii powinieneś polegać, podejmując ważne życiowe decyzje. Nikt za ciebie życia nie przeżyje, a każdy człowiek ma trochę inne priorytety, zainteresowania i potrzeby. Nie szukaj poparcia i akceptacji, ale naucz się sobie ufać. Horoskop podpowiada, że w najbliższym czasie to właśnie intuicja będzie twoim największych sprzymierzeńcem. Podświadomie dobrze wiesz, czego chcesz, ale musisz o to zawalczyć.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop zwiastuje rybom wyjątkowo szczęśliwy okres. Chociaż jeszcze niedawno widziałeś otoczenie w ciemnych barwach, ale pozytywny zbieg okoliczności sprawi, że wszystko ułoży się po twojej myśli. Będziesz wyjątkowo przedsiębiorczy i pomysłowy, co pomoże ci w podjęciu ważnych decyzji. Pamiętaj, że kto nie ryzykuje, ten nie ma, dlatego daj szansę szalonym planom. Wyjdą ci na dobre.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Barany powoli wkraczają w nowe środowisko, a to pociągnie za sobą szereg okazji do poznania nowych ludzi. Bądź otwarty na nowe formy spędzania wolnego czasu i daj się zarazić nowym hobby. Według horoskopu wkrótce odkryjesz talent, o którego istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. Pamiętaj jednak, żeby nie odwracać się od starych znajomych. Pielęgnowanie kontaktów z innymi ludźmi jest bardzo ważne, a w nowym etapie nie powinno zabraknąć przyjaciół.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop głosi, że pewna sytuacja przypomniała ci przykre zdarzenie z przeszłości. Coraz częściej krążysz myślami wokół znajomego, z którym straciłeś kontakt. Przez nieporozumienie doprowadziło do spięcia, a waszego drogi szybko się rozeszły. Z perspektywy czasu inaczej postrzegasz tę sytuacją i zaczynasz żałować, że nie zawalczyłeś o poprawę waszej relacji. Chociaż sprawa miała miejsce jakiś czas temu, nadal nie jest za późno na jej wyjaśnienie. Zamiast bezczynnie rozmyślać, podejmij próbę kontaktu. Nie masz nic do stracenia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta są z natury bardzo dokładne i lubią planować wszystko z wyprzedzeniem. Podobnie jest w tej sytuacji. Przed tobą ważne wydarzenie, na które czekałeś już od dłuższego czasu. To zrozumiałe, że jest dla ciebie ważne, ale podejmując pewne decyzje, nie powinieneś brać pod uwagę jedynie własnego zdania. Twoi znajomi również mają swoje plany, dlatego powinieneś ich uprzedzić o krokach, które zamierzasz podjąć. Jeżeli zignorujesz ich opinie, wasze relacje ulegną pogorszeniu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Po okresie ciężkiej pracy nadszedł moment na chwilę wytchnienia. Gwiazdy obdarzą raki szczególnie pomyślną aurą. Dobra energia i chęci do działania nie opuszczą cię ani na moment. Wypoczywaj i pozwól sobie na odrobinę rozrywki. Horoskop radzi, byś chwilowo nie myślał o sprawach zawodowych oraz wyzwaniach, które czekają na ciebie w dalekiej przyszłości. Potrzebujesz odskoczni od szarej codzienności, dlatego nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Wkrótce poznasz osobę, która trochę namiesza w twoim dotychczasowym życiu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny radzi, byś nie martwił się na zapas. W sprawie, która cię niepokoi, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, aby osiągnąć zamierzony efekt. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Pamiętaj, że nie możesz sobie niczego zarzucić. Jeżeli chcesz odpędzić negatywne myśli, zajmij się czymś innym, niż biernym czekaniem. Dobrze ci zrobi spotkanie ze znajomymi, dla których ostatnio nie miałeś zbyt wiele czasu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Chociaż cenisz sobie działania indywidualne i czasami ciężko jest ci się dopasować do cudzego trybu pracy, horoskop zaleca współpracę grupową. Co dwie głowy, to nie jedna, a zgrany zespół pomoże uporać ci się z zadaniami, z którymi nie dałbyś sobie rady w pojedynkę. Najlepszymi partnerami do działania dla panien, będą pomysłowe bliźnięta i obowiązkowe skorpiony. Są równie ambitne, przez co nie musisz się obawiać, że nie dotrzymają ci kroku.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Według horoskopu podświadomie wiesz, jakie kroki powinieneś podjąć, by osiągnąć zamierzony cel. Jesteś świadomy faktu, że droga do niego nie będzie łatwa, a twoja silna wola zostanie wystawiona na wiele prób. Powinieneś chwilowo zrezygnować z błahych rozrywek, aby otworzyć umysł na nową wiedzę i zmotywować się do nauki. Przed tobą trudny czas, ale na końcu, czeka bardzo atrakcyjna nagroda. Uporem i ciężką pracą osiągniesz więcej, niż przypuszczasz.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nastał dogodny moment na planowanie urlopów i dalszych wyjazdów. Horoskop przeczuwa, że os podsunie ci liczne, atrakcyjne oferty, którymi warto się zainteresować. Pochopne decyzje są jednak niewskazane, dlatego planuj wszystko z wyprzedzeniem. Skorpiony szybko przyzwyczajają się do konkretnego miejsca i obowiązków, przez co szybko się nudzą i tracą zapał do działania. Naucz się czerpać pozytywną energię z otoczenia. Najlepiej wpłynie na ciebie przebywanie na łonie natury. Dobrym towarzyszem podróży będą członkowie rodziny.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny zaleca, abyś nie patrzył na swoje czyny, przez pryzmat cudzych doświadczeń. Obawiasz się samodzielnego działania, gdyż nie chcesz być źle ocenionym przez osoby, które są dla ciebie ważne. Takie podejście na dłuższą metę nie wpłynie na ciebie dobrze. Jeżeli nie przełamiesz wewnętrznych barier, nie osiągniesz założonego celu. Najwyższy czas, żeby zacząć podążać własną drogą. Wykaż się asertywnością i nie bój postawić nad swoim. Jeśli teraz nie wprowadzisz w życie zmian, wkrótce będzie żałował, że postępowałeś według wytycznych osób trzecich.