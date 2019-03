Horoskop dzienny na czwartek 7 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 7 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) To dobry moment, żeby zacząć oszczędzać. Chociaż spodziewasz się przypływu gotówki, nie wydawaj pieniędzy od razu. Masz pewien konkretny cel, który wcześniej uznawałeś za nieosiągalny. Okoliczności losowe sprawiły jednak, że sytuacja uległa zmianie. Jeśli ułożysz konkretny plan działania i obierzesz odpowiednią strategię, sukces osiągniesz szybciej niż myślisz. W razie problemów dobrymi doradcami będą doświadczeni członkowie rodziny.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio wszystkie ryby są zamyślone i nostalgiczne. Myślami podświadomie uciekasz do pewnej sytuacji z przeszłości. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że niektóre wspomnienia wróciły. Zaczynasz analizować czy dokonałaś słusznych wyborów. Pamiętaj jednak, że nie można cofnąć czasu, a bierne rozmyślanie nie przyniesie niczego dobrego. Zmień podejście i poświęć więcej uwagi teraźniejszości. Jeżeli uważasz, że relacje zerwane z pewnymi osobami były złą decyzją, zacznij działać. Nie wszystko stracone i niektóre znajomości da się odbudować.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Znajdziesz się w grupie, w której większość osób będzie mieć zupełnie inne zdanie w pewnej istotnej kwestii. Bądź asertywny i nie zmieniaj swojej opinii pod wpływem nacisku osób trzecich. Twój tok myślenia wcale nie jest błędny. Barany są z natury bardzo kreatywne, a tym razem właśnie niestandardowe podejście będzie bardzo cenne. Taka postawa zostanie docenione przez osobę, na której opinii najbardziej ci zależy.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dojdzie do napiętej sytuacji w sprawach zawodowych. Pewna osoba obrała sobie podobny cel, chociaż jej sposób dążenia do niego jest zupełnie inny. Mimo zaciętej rywalizacji nie naginaj swoich zasad, bo szybko zaczną dokuczać ci wyrzuty sumienia. Zamiast szukać dróg na skróty, postaw na swoją wiedzę i zdobyte wcześniej umiejętności. Twoje doświadczenie jest wystarczające, by podołać trudnemu zadaniu.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) To Twój szczęśliwy dzień. Los przygotował pewną miłą niespodziankę, która od razu poprawi ci nastrój. Czynności, z którymi zazwyczaj masz problem, będziesz wykonywał z łatwością. Szybko uwiniesz się z powierzonymi obowiązkami, przez co zyskasz więcej wolnego czasu. Wieczór dobrze będzie przeznaczyć na spotkania towarzyskie. Bliska osoba zechce przekazać ci zaskakującą wiadomość.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Osoba, po której wcześniej byś się tego nie spodziewał, nagle zapyta cię o radę. Wcześniej wasze relacje nie były zbyt dobre, ale wydarzenia ostatnich dni korzystnie na nie wpłynęły. Twój upór nareszcie się opłacił i zyskałeś w oczach tych, którzy nie doceniali twoich umiejętności. Wykorzystaj sprzyjające warunki do rozwoju swojej kariery zawodowej. W najbliższym czasie warto ubiegać się o awans.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Pewna osoba mocno nadepnie ci na odcisk, ale postaraj się utrzymać nerwy na wodzy. Wpływowa osoba obserwuje twoje poczynania i bez względu na okoliczności powinieneś zachowywać się profesjonalnie. Zamiast wdawać się w kłótnie, spokojnie wyjaśnij swoje stanowisko. Wiedz, że wspomniana osoba nie tylko tobie działa na nerwy. Niesnaski odwracają uwagę od tego, co naprawdę ważne, dlatego nie angażuj się w konflikty. Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Postępuj rozważnie, a nie będziesz stratny.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Ktoś złoży ci nietypową ofertę. Nadarzy się okazja do nauki nowych umiejętności. Chociaż z początku uznasz je za mało przydatne, nie rezygnuj z żadnej okazji do samorozwoju. W najbliższej przyszłości nastąpi przełom w sprawach zawodowych. To zrozumiałe, że potrzebujesz zmian, jednak nie chwytaj się zadań będących poniżej twoich kwalifikacji. Czasem warto poczekać na najlepsze rozwiązania.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś wszystkie wagi będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Dzięki pozytywnej energii, która od ciebie bije na każdym kroku, będziesz przyciągał do siebie ludzi. To odpowiedni moment do nawiązanie nowych znajomości. Dobrym pomysłem będzie łączenie różnych towarzystw. W najmniej spodziewanym momencie poznasz kogoś, z kim złapiesz wyjątkowo dobry kontakt. Nie odkładaj ponownego spotkania na później. W tym przypadku lepiej działać szybko.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się nerwowo i stresująco. Osoba, której zachowanie drażni cię od dłuższego czasu powie o kilka słów za dużo. Nie bój się powiedzieć na głos tego, co myślisz. Często ludzie nie zdają sobie sprawy ze skutków własnego postępowania. Podobnie jest tym razem. Zamiast dusić w sobie złość, zbierz się na szczerą rozmowę i uświadom znajomemu, że jego zachowanie jest nieodpowiednie. Szybko zobaczysz pozytywny rezultat.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To dobry moment na kontakt z rodziną. Stresujący okres w pracy wreszcie minie, dzięki czemu zyskasz więcej czasu dla siebie. Fakt, że byłeś przepracowany, nie umknął uwadze twoich bliskich. Chociaż nie często o tym wspominają, bardzo się o ciebie martwią. Powinieneś sam wyjść z inicjatywą i zaproponować rodzinne spotkanie. W ten sposób pokażesz im, że nie są ci obojętni. Miej na uwadze, iż nie tylko ty borykasz się z pewnymi problemami. Bliscy nie chcą jednak obarczać cię dodatkowym ciężarem.