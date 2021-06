Hołownia o filmie o Jarosławie Kaczyńskim. "Lubię horrory i science fiction"

Szymon Hołownia został zapytany również o to, czy dojdzie do dymisji Episkopatu. - Ja chciałbym wierzyć, że taki gest jest możliwy, ale czegoś takiego się nie spodziewam - powiedział lider Polski 2050 i dodał, że nie może się doczekać, aż dojdzie do rozdziałku Kościoła od państwa.