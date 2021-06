Film o Jarosławie Kaczyńskim. Opozycjoniści odcinają się od pomysłu

Borowczak: "Wszystkich tam poznałem, ale Jarka nigdy z nimi nie widziałem"

- Poznałem Jarosława Kaczyńskiego po Sierpniu 1980. A właściwie poznałem przez przypadek, bo myślałem, że to Lech Kaczyński. Jarek stał na schodach kościoła parafii św. Brygidy w Gdańsku i mówię do niego: "Cześć Leszek". Nie wiedziałem, że jest dwóch Kaczyńskich, bo nie oglądałem filmu "O dwóch, co ukradli księżyc". Kiedy przed Sierpniem jeździłem do Warszawy, to wszystkich tam poznałem, ale Jarka nigdy tam z nimi nie widziałem. Oczywiście TVP może zrobić taki film. Nawet z Bolesława Bieruta zrobiono przecież syna ceglarza. Tylko - o czym będzie ten film? - pyta retorycznie Jerzy Borowczak.