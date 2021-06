Ryszard Terlecki do odwołania? "Zły policjant Jarosława Kaczyńskiego"

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był prof. Antoni Dudek. Politolog został zapytany o to, czy Zjednoczona Prawica pokłóci się o Ryszarda Terleckiego. - Nie sądzę, żeby marszałkowi Terleckiemu groziło odwołanie, bo to byłby definitywnie koniec koalicji, a ten jego tweet nie jest wystarczającym powodem, żeby to Gowin opuszczał koalicję rządową. On się oczywiście zdystansuje od tego, a koalicja dalej będzie trwała - stwierdził rozmówca Mateusza Ratajczaka. Prof. Dudek powiedział, że żądanie Porozumienia dotyczące dymisji Ryszarda Terleckiego to "element gry wewnątrz koalicji". - W polityce, podobnie jak w policji, obowiązuje gra w dobrego i złego policjanta. Każda partia musi mieć takiego swojego dobrego i złego policjanta do komunikowania się z publicznością zewnętrzną, ale też do pewnego pacyfikowania konfliktów wewnętrznych. Ryszard Terlecki jest takim złym policjantem Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził gość WP. - Jak trzeba sytuację zaognić, komuś przywalić, kolokwialnie mówiąc, to wtedy marszałek Terlecki jest proszony przez Jarosława Kaczyńskiego i udziela takiego ostrego komentarza - powiedział prof. Dudek i dodał, że według niego tweet dot. Cichanouskiej był uzgadniany z liderem PiS.

