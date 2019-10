WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Halloween 2019 coraz bliżej. Kiedy obchodzimy to święto, jakie dekoracje warto przygotować? Halloween to jedno z najpopularniejszych komercyjnych świąt na świecie. Sklepowe półki uginają się od dyń, lampionów i kościotrupów. Kiedy wypada Halloween 2019, co wtedy świętujemy i jaki dekoracje warto kupić luz zrobić samemu? i najważniejsze, jak zrobić własny kostium na Halloween? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kiedy Halloween 2019? Pomysły na dekoracje i przebrania z okazji święta duchów (iStock.com) Halloween 2019 odbędzie się jak co roku 31 października. Jest to święto, które zawsze odbywa się na dzień przed katolickim świętem Wszystkich Świętych. Zgodnie z tradycją celtycką w ten jeden dzień w roku granica między światem umarłych a żywych jest znacznie cieńsza niż zazwyczaj, dlatego duchy naszych przodków mogą nawiedzać nasze domy. W odgonieniu złych duchów pomaga ogień. Równocześnie ogniska i lampiony przyciągają dobre dusze. Dekoracja na Halloween 2019. Dynia obowiązkowym elementem Jednym z nieodłącznych elementów Halloween jest dynia. Rzeźbione warzywa znamy głównie z amerykańskich filmów. Dyniowa dekoracja na Halloween to podstawowa klimatu. Najlepiej, żeby była rzeźbiona, miała wielkie oczy oraz groźny uśmiech pełen ostrych zębów. Do jej wnętrza wkładamy świeczki i tworzymy nastrojowy klimat. Dynia, która pojawi się w naszym domu podczas Halloween, niekoniecznie musi być wystruganym warzywem. W sklepach nie brak glinianych, a nawet plastikowych lampionów kształtem przypominających mroczny lampion. Jednak takie dekoracje nie zastąpią zabawy i radości z pracy nad własną rzeźbioną dynią. Dekoracje i ozdoby na Halloween 2019. Co warto kupić? Dynia jest podstawowym, ale nie jedynym elementem wystroju na Halloween. Podczas zakupów warto rozejrzeć się za sztucznymi pajęczynami, pająkami, nietoperzami, wampirami, zombie, sztuczną krwią i szkieletami. Złota zasada w Halloween to, im mroczniej, tym lepiej. Girlandy, lampki, nietypowe naczynia. To tylko kilka rodzajów dekoracji oferowanych przez sklepy. Ale nie każdy musi decydować się na zakup dekoracji. Część z nich można zrobić własnoręcznie. Pośród takich dekoracji na pewno znajdą się wszelkiego rodzaju wycinanki z papieru. Nietoperze, dynie, czy nawet prosty zarys konturów pająków. Takie dekoracje będą wyglądały ciekawie np. na oknach. Z wycinanek można zrobić również własną girlandę. Z kolorowej lub białej włóczki łatwo wpleciesz pajęczynę. Wiele dekoracji na Halloween można zrobić również z bandaży. Owiń nimi manekina, a będzie przypominał mumię. Jeżeli bandaże nawiniesz na szklane butelki lub słoiki, to utworzysz ciekawe lampiony. Przebranie na Halloween 2019. Wypożyczalnia czy własna inicjatywa? Planujesz udział w przebieranej imprezie podczas Halloween 2019? Przed tobą nie lada wyzwanie, czyli dobór właściwego stroju. Możesz postawić na gotowy kostium, który znajdziesz w sklepie lub skorzystać z usług wypożyczalni.

Innym, ale za to oryginalnym i tanim sposobem, będzie samodzielne przygotowanie przebrania na Halloween. Podarte jeansy, stara, rozciągnięta koszula, a do tego dziurawa koszulka i trochę sztucznej krwi lub barwnika spożywczego. Przebranie zombie gotowe. Panowie mogą łatwo zamienić się w hrabiego Drakulę. Wystarczy elegancki garnitur, a do tego sztuczne kły i odrobina białej farby do twarzy. Kąciki ust można ubrudzić sztuczną krwią, żeby nieco zwiększyć dramaturgię. Panie często decydują się na przebranie wiedźmy. Nikt nie powiedział, że musi to być strój jak z kreskówek. Wiedźma może włożyć małą czarną, do tego szpiczasty kapelusz. Co do koloru twarzy, to decyzja zależy już tylko od ciebie. Można pójść w stereotypową zieleń lub ostry i wyrazisty makijaż, w którym będzie przeważać czerń i czerwień.