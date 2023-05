Gwiazdy JEDNYM GŁOSEM nawołują do zakończenia epoki klatkowej w Unii Europejskiej. Nowa kampania Stowarzyszenia Otwarte Klatki

Skala biznesu i perspektywa zmiany

Hodowla klatkowa aktualnie dotyczy 60% produkcji zwierzęcej, która łącznie wyceniana jest na ok. 55 mld zł rocznie. Koszt inwestycji. które są niezbędne do wprowadzenia zmian systemowych, o które walczą m.in. organizacja Compassion In World Farming Polska oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki, a które częściowo zostały już wprowadzone m.in. w Czechach, Austrii oraz Niemczech, oszacowano maksymalnie na 5 984 mln zł. Kwota ta jest zbliżona do rocznych nakładów inwestycyjnych w całym sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.