Groźne burze z gradem. 2. stopień alertów IMGW

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie: od 23 st. C na Wybrzeżu, 24-26 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 28 st. C na południowym zachodzie. W nocy z kolei na termometrach zobaczymy: od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu, do 16-18 na przeważającym obszarze kraju. W niedzielę aura będzie bardzo podobna.