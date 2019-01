Groził, że zabije Hannę Gronkiewicz - Waltz. Teraz stanie przed sądem

Jak ustaliła Wirtualna Polska, 63-letni Tadeusz W., który groził w mediach społecznościowych prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz pozbawieniem życia, stanie przed Sądem Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej. Grozi mu do 3 lat więzienia

Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP i Komendy Stołecznej Policji szybko namierzyli podejrzanego. Okazał się nim być Tadeusz W., mieszkaniec Skarżyska - Kamiennej. Podczas zatrzymania, próbował ukrywać sprzęt, za pomocą którego publikował posty w internecie. Mimo to policjanci znaleźli urządzenie, którego mężczyzna używał do tworzenia i zamieszczania postów grożących prezydent Warszawy.