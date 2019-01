Gronkiewicz rozmawiała z Brudzińskim. Chodziło o przyznanie ochrony

Jak ustaliła WP, szef MSWiA Joachim Brudziński rozmawiał z Hanną Gronkiewicz-Waltz, byłą prezydent Warszawy o przyznaniu jej ewentualnej ochrony. MSWiA nie ujawnia jakie zapadły decyzje. Nieoficjalnie: dyskretną obserwację miejsc, gdzie pojawia się urzędniczka, będą prowadzić policjanci.

Jednak - przynajmniej do tej pory - była szefowa warszawskiego Ratusza oficjalnie nie zgosiła pogróżek dotyczących jej osoby. - Nie słyszałem, żeby taka inforrmacja do nas dotarła. Ale gdyby nawet do nas dotarła, to nie informujemy o przyznanej ochronie. Informacje dotyczące ewentualnego zagrożenia i objęciu ochroną osób nie są informacjami publicznymi. Na ten temat może wypowiadać się jedynie osoba zainteresowana - mówi nam Mariusz Mrozek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.