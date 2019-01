Groźby USA, ultimatum UE, rosyjscy żołnierze. Co dalej z Wenezuelą?

W ciągu kilku dni od ogłoszenia się przez Juana Guaido nowym prezydentem Wenezueli, świat podzielił się na dwa obozy: demokracje uznające Guaido i autokracje wspierające panującego dotąd Nicolasa Maduro. Unia stawia Maduro ultimatum, a Rosja zastanawia się nad wysłaniem żołnierzy.

Kto jest prawowitym prezydentem Wenezueli? Odpowiedź zależy od tego, kogo się zapyta. 23 stycznia przewodniczący kontrolowanego przez opozycję Zgromadzenia Narodowego został ogłoszony nowym tymczasowym prezydentem. I niemal natychmiast zyskał międzynarodowe uznanie. Pierwsze zrobiły to kraje regionu - USA oraz niemal wszystkie państwa latynoamerykańskie z wyjątkiem Meksyku, Kuby, Boliwii, Nikaragui i Salwadoru. W rzeczy samej, jak doniósł "New York Times", zapewnienie amerykańskiego poparcia sprawiło, że Guaido zdecydował się na objęcie władzy.

Dwa obozy

Nie bez powodu: to ona ma najwięcej do stracenia w przypadku zmiany władzy. W czasach gdy pod rządami Maduro Wenezuela weszła w gospodarczą spiralę, która zrujnowała kraj i doprowadziła go na skraj głodu i upadku, Rosja była jednym z niewielu państw, które były skłonne pożyczyć pieniędze sojusznikowi w potrzebie. Wenezuela stała się jedną z największych rosyjskich inwestycji. Według śledztwa agencji Reuters, tylko w latach 2016-2017 Moskwa wsparła Wenezuelę kwotą 17 miliardów dolarów. Rok później zainwestowała 5 miliardów więcej. W zamian za to otrzymywała wenezuelską ropę, dostęp do wenezuelskich złóż i zakupy rosyjskiej broni. Z egzekucją zapłaty bywało trudno, ale zmiana władzy mogła by sprawić, że Rosja straci wszystko.