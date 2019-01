Najemnicy z Rosji. Wzięty towar eksportowy w Afryce

Rosja słynie z eksportu ropy naftowej. Ale coraz bardziej rozpoznawalnym towarem eksportowym stają się rosyjscy żołnierze fortuny. Wraz z nimi Moskwa zwiększa swoje wpływy w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rosja odkryła swoją niszę.

Według gazety "Sudan Tribune" i sudańskiej opozycji, Rosjanie mają m.in. brać udział w szkoleniu sudańskich siły bezpieczeństwa. Nie są to formalnie żołnierze występujący pod rosyjską flagą, ale najemnicy z tzw. Grupy Wagnera wynajmowani przez reżim. To jednak tylko formalność, bo wszędzie tam, gdzie obecni są "Wagnerowców", obecna jest Rosja i jej interesy.

Wpływy, złoto, surowce

Rosja nie jest jedynym krajem, który ochoczo eksportuje najemników do Afryki. Jak mówi WP osoba dobrze zaznajomiona z rynkiem pracy dla najemników, w Afryce zatrudnienie znajduje duża grupa ex-żołnierzy i operatorów jednostek specjalnych - z Europy Środkowej i Wschodniej: Ukrainy, Bułgarii, czy Polski. W przypadku żołnierzy z tych krajów, jest to często wynik braku perspektyw dla byłych żołnierzy. Wagner jest jednak czymś więcej, niż tylko prywatną armią: jest nieoficjalnym przedłużeniem polityki Kremla.

Rosyjskie przewagi

Wagner należy do biznesowego imperium Jewgienija Prigożyna, rosyjskiemu oligarsze i człowieku od zadań specjalnych Putina. To Prigożyn finansował m.in. fabrykę trolli i to on współorganizował "zielonych ludzików" w Donbasie. W Syrii, Libii czy innych krajach afrykańskich rozszerza wpływy Rosji, jednocześnie bogacąc się na eksploatacji surowców.