Ulica przy rosyjskiej ambasadzie w Warszawie zyskała nazwę "Bohaterów Ukrainy" w Google Maps

Z petycją do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego wystąpiło w tej sprawie Porozumienie. - Dzisiaj składamy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy petycję o to, żeby w Warszawie powstała ulica imienia Bohaterów Ukrainy - mówił w piątek, 4 marca, rzecznik ugrupowania Jan Strzeżek.