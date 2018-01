"Głupie i bardzo okrutne". Pies straci łapę przez ludzką bezmyślność

Pies, który błąkał się po lesie został postrzelony śrutem. Pocisk trafił w łapę czworonoga. Początkowo weterynarze z lecznicy do której trafił sądzili, że kończynę da się poskładać, teraz przyznają, że musi być amputowana. - Błagam, nie strzelaj do psów.... - apeluje Radosław Fedaczyński, który będzie operował psa.

Śrut trafił i utkwił w lewej przedniej łapie Eklerka (tak nazwali go weterynarze, kórzy się nim zajmują). Niestety szkody jakie wyrządził pocisk skazują psa na trwałe kalectwo - kończyna musi być amputowana. Choć jest nadzieja żeby zwierzę mogło normalnie funkcjonować, to pojawia się kolejny problem - pieniądze. Pies może dostać protezę. Wyprodukowanie sztucznej łapy, według wyliczeń weterynarza wyniesie ok. 30 tys. złotych, ale na razie udało się uzbierać zaledwie kilkaset.