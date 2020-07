Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Nie przegap terminu

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Głosowanie poza miejscem zamieszkania w II turze wyborów prezydenckich 2020

W II turze wyborów głosować poza miejscem zamieszkania mogą osoby, które przed I turą dopisały się do spisu wyborców w gminach, gdzie przebywały zarówno 28 czerwca, jak i będą przebywać 12 lipca. Głosować mogą też osoby, które pobrały z urzedu gminy, w której sa w spisie wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jeśli ktoś nie zmieniał spisu wyborców przed I turą, może jeszcze to zrobić 7 lipca do północy. Za pośrednictwem platformy ePUAP może dopisać się do spisu wyborców w gminie, na terenie której ma zamiar przebywać w niedzielę 12 lipca.

Jeżeli ktoś planuje wyjazd, ale jeszcze nie wie, gdzie dokładnie będzie w najbliższą niedzielę, aby móc zagłosować poza miejscem zamieszkania, musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Trzeba to załatwić osobiście w urzędzie gminy, gdzie wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Pobrane zaświadczenie będzie uprawniało do głosowania poza miejscem zamieszkania i to zarówno w kraju, jak i za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać najpóźniej w piątek 10 lipca.