Gehenna cielaka. Groziła mu eutanazja, ale zjawili się oni

Podchodząc do zestresowanego cielaka, załoga musiała zachować szczególną ostrożność. W przeciwnym razie zwierzę mogłoby spaść do wodospadu. Oswojenie go zajęło im około 50 minut. W końcu założyli mu uprząż i wyciągnęli około 20 metrów w górę na bezpieczny grunt. Dwugodzinną akcję w napięciu z drugiej strony rzeki obserwował właściciel małej jałówki.