Gdańsk. Rzucił się na konkubinę z siekierą. Jest w rękach policji

Do brutalnego ataku 57-latka na konkubinę doszło we wtorek na terenie jednego z gdańskich ogródków działkowych. Zdarzenie miał miejsce podczas awantury. Zaatakowana kobieta doznała obrażeń głowy. - Na miejsce pojechali policjanci. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze udzieli pokrzywdzonej pomocy przedmedycznej i zadbali o jej bezpieczeństwo. 56-latka z urazem głowy została przewieziona do szpitala - relacjonował w rozmowie z PAP Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.