Gdańsk. Funkcjonariusze schwytali pedofila. Policja apeluje do jego ofiar

67-letni mężczyzna jest oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich. Pokrzywdzonych jest sześcioro dzieci – jeden chłopiec i pięć dziewczynek. Funkcjonariusze gdańskiej policji proszą o kontakt wszystkich, których skrzywdził podejrzany.

Mężczyzna został zatrzymany. Janusz Sidorowicz usłyszał sześć zarzutów. Nie przyznał się do winy. W tej sprawie przesłuchano kilkadziesiąt osób. Jak się okazało, mężczyzna mógł molestować dzieci od co najmniej kilku lat. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w czerwcu tego roku. Jak informuje pomorska policja, oskarżony najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione czyny grozi mu 12 lat więzienia.