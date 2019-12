Gdańsk. Awantura w samolocie. Interwencja antyterrorystów

Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej interweniowali na pokładzie samolotu, który wylądował w Gdańsku. Wyprowadzili 30-latka, który szarpał się z innymi pasażerami. Mężczyzna był pijany.

Do awantury doszło na pokładzie samolotu lecącego z Norwegii do Gdańska - podał portal onet.pl. Pijany i agresywny 30-latek szarpał się z innymi pasażerami i zamknął się w toalecie. Nie reagował na polecenia załogi. We krwi miał ponad 1,5 promila alkoholu.