Fundusze Europejskie od kuchni. Poznaj ich beneficjentów i skorzystaj z wyjątkowych atrakcji

DOFE to największa w kraju akcja związana z funduszami unijnymi. Jej gospodarzami są ci, którzy z sukcesem skorzystali z unijnego wsparcia. W tym roku po raz dziewiąty otworzą swoje obiekty dla mieszkańców, by promować efekty zrealizowanych inwestycji. Na liście beneficjentów Funduszy Europejskich znajdziemy m.in. placówki związane z kulturą i edukacją, ośrodki sportu oraz popularne miejsca rekreacji. To niepowtarzalna okazja, by zajrzeć za kulisy wielu instytucji, a także wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach przygotowanych specjalnie na tę okazję.