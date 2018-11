Francja: Planowano atak na Emannuela Macrona. Aresztowano 6 podejrzanych

Francja: sześć osób zostało aresztowanych w sprawie podejrzenia o planowanie ataku na prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Francja - planowano atak na Emannuela Macrona

Jak podaje agencja Reuters po rozmowie z zaufanym Macronowi źródłem, francuskie służby aresztowały sześć osób podejrzanych o planowanie ataku na francuskiego prezydenta. Do zdarzenia doszło we wtorek, a zarzuty, jakie usłyszeli dotyczyły „nieprecyzyjnego i luźno sformułowanego planu brutalnych działach” skierowanych przeciwko Emmanuelowi Macronowi.

Plan ataku na Macrona – aresztowania

Według informacji podanych przez francuski kanał telewizyjny BFM TV, sześcioro zatrzymanych osób wywodziło się ze środowiska skrajnej prawicy (wciąż nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone). Wiadomo, że aresztowania miały miejsce w trzech odrębnych częściach Francji. Są to: Moselle na granicy z Niemcami i Luksemburgiem, Ille-et-Vilaine, na północnym zachodzie w pobliżu Rennes oraz Isere, na południowy wschód od Lyonu. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, jaki jest związek między szóstką zatrzymanych i czy pozostawali ze sobą w kontakcie. Jak podaje „Time” wiek podejrzanych jest bardzo zróżnicowany, w przedziale od 22 do 62 lat. Wśród nich znajduje się jedna kobieta.