Fragment airbusa oderwał się w locie i trafił w samochód

Zabezpieczenie wlewu paliwa należało do airbusa linii United Airlines. Gdyby spadło metr dalej, zapewne zabiłoby człowieka.



Chodziło o maszynę startującą z kalifornijskiego portu im. Johna Wayne'a. Metalowy element uderzył w samochód na przybrzeżnej wyspie Balboa Island. To teren należący do Newport Beach, nieco ponad 8 kilometrów na południe od lotniska.

Wypadek miał miejsce w szczególnym dla FAL i urzędników miejskich momencie. Niedawno ugodą zakończył się proces wytoczony władzom lotniczym, zmuszając je do utrzymania obecnej ścieżki podejścia i startu do lotniska Johna Wayne'a. FAL chciał, by samoloty mogły w większym stopniu krążyć nad obszarami zabudowanymi. Teraz pojawił się kolejny dowód, że to rozwiązanie obarczone ryzykiem.