Finki chcą do wojska. Tak dużo ich jeszcze nie było

Przypomnijmy, że w zamieszkanej przez 5,5 mln osób Finlandii obowiązkowej służbie wojskowej podlegają mężczyźni. Co roku do służby przystępuje ok. 21 tys. osób (w tym średnio około tysiąca kobiet). Fińskie Siły Zbrojne na wypadek wojny mogą liczyć 280 tys. żołnierzy. W rezerwie pozostaje ok. 870 tys. osób. Z międzynarodowych badań porównawczych wynika, że na tle innych państw, poparcie dla działań obronnych jest w Finlandii bardzo silne - kraj plasuje się w nich na pierwszym miejscu wśród krajów zachodnich.