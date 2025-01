Fałszywe wezwania dla Ukraińców w Polsce. Ekspert o działaniach Moskwy

Urząd do Spraw Cudzoziemców ostrzegł przed fałszywymi wezwaniami mobilizacyjnymi dla Ukraińców w Polsce. Do UDSC wpłynęło jedno zgłoszenie o takim incydencie. Nie wiadomo jednak, ilu obywateli Ukrainy dostało spreparowany dokument. Ekspert podkreśla, że to część rosyjskich działań hybrydowych, zaznacza jednak, że polskie służby radzą sobie z nimi coraz lepiej.