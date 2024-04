"Europa w strefie zagrożenia". Tusk spotkał się z premier Danii

- Serdecznie witam droga przyjaciółko, droga Mette. To kolejne spotkanie dotyczące przyszłości Europy. Długo czekałem na spotkanie z panią premier, biorąc pod uwagę to, co łączy Danię i Polskę. Mamy identyczne poglądy na kwestie bezpieczeństwa - mówił premier Donald Tusk.