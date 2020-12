Etapy szczepień. Wkrótce ruszą zapisy

Szczepionka na COVID-19 dotarła do Polski, zostały zaszczepione pierwsze osoby. Mateusz Morawiecki oświadczył, że "zaczyna się droga do normalności" . Oświadczył, że zapisy na szczepienia ruszają już 15 stycznia. Premier zadeklarował, że zgłosi się w pierwszym możliwym terminie.

Premier zachęcał do udziału w Narodowym Programie Szczepień, ponieważ - jak mówił - jest to instrument powrotu do normalności. - Dziś myślę, że ta droga powrotu do normalności się właśnie zaczyna - dodał.