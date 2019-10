Essex. 39 ciał w ciężarówce z chłodnią. Ekspert: mogli zamarznąć

Makabryczne odkrycie w naczepie ciężarówki znalezionej w Essex. Jeżeli chłodzenie było włączone, 39 osób mogło w niej zamarznąć - tak wynika z wypowiedzi dyrektora brytyjskiego stowarzyszenia transportu drogowego.

Ciała 39 osób, w tym jednego nastolatka i 38 dorosłych, zostały odnalezione w brytyjskim Grays w hrabstwie Essex we wtorek. Znajdowały się w naczepie tira. Policja została zawiadomiona o sprawie przez ratowników z karetki pogotowia. Nie poinformowano, kto wezwał na miejsce ambulans.

Dyrektor brytyjskiego stowarzyszenia transportu drogowego Road Haulage Association Richard Burnett zauważył, że jej naczepa to chłodnia. Jeśli włączono niską temperaturę, znajdujący się w niej ludzie mogli zamarznąć.

Bułgarskie MSZ potwierdziło, że ciężarówka miała tablice rejestracyjne Bułgarii. Jego przedstawiciele zaznaczyli jednocześnie, że właścicielką firmy, do której należy tir, jest Irlandka.

Ciała w naczepie. Dłuższa trasa mogła zostać wybrana z rozmysłem

Ustalono, że tir najprawdopodobniej wyruszył z Bułgarii i wjechał do Wielkiej Brytanii w sobotę przez port w Holyhead w Walii. Możliwe, że wcześniej przejechał przez Irlandię. - Mówi się, że zwiększono kontrole w takich miejscach jak Dover i Calais, więc nowa trasa mogła zostać uznana na łatwiejszy sposób na dostanie się do UK - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami Seamus Leheny z Freight Transport Association.

W środę popołudniu policja z Essex oświadczyła że samochód przyjechał do Wielkiej Brytanii z belgijskiego portu w Zeebrugge do Purfleet w południowo-wschodniej Anglii. Belgijska prokuratura rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, prom przybił do angielskiego portu w środę ok. godz. 0.30 miejscowego czasu (1.30 czasu polskiego), a ok. godz. 1.05 ciężarówka opuściła port.