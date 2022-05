Erdogan uderza w Greków. "Mitsotakis już dla mnie nie istnieje"

Zachowanie Mitsotakisa rozwścieczyło Erdogana, który powiedział, co prawda, że nie wierzy, by Stany Zjednoczone opierały swoje decyzje na uwagach greckiego szefa rządu. - Niech od teraz o tym myśli. Jesteśmy samowystarczalni. Mamy do czynienia z Grecją, która sugeruje USA, by nie dawać F-16 Turcji. Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie będą postępować zgodnie ze słowami Grecji - stwierdził. Turecki przywódca ogłosił jednak, że odwołuje strategiczne rundy rozmów z Atenami.