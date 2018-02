Episkopat świętuje urodziny abp. Paetza. Tego, który molestował kleryków

Na oficjalnym profilu Konferencji Episkopatu Polski na Twitterze pojawił się wpis z okazji urodzin abp. Juliusza Paetza. - To obrażanie kleryków i młodych kapłanów, których arcybiskup molestował i bohaterów, którzy odważyli się stanąć na przeciwko niemu - skomentował sprawę publicysta Tomasz Terlikowski.

Juliusz Paetz był arcybiskupem metropolitą poznańskim w latach 1996-2002. To właśnie w 2002 roku media ujawniły, że duchowny molestował seksualnie młodych kleryków i księży. Wcześniej przez dwa lata środowiska katolickie próbowały sprawę rozwiązać po cichu, jednak nieskutecznie. W sprawę zaangażował się wówczas sam papież Jan Paweł II. Arcybiskup Paetz zaprzeczył wówczas zarzutom, jednak pod naciskiem Watykanu złożył rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity poznańskiego.

Kilka lat temu "Gazeta Wyborcza" dotarła do kilku ofiar Paetza. Mężczyźni mówili o homoseksualnych skłonnościach arcybiskupa, pocałunkach, pijaństwie, męskich tańcach i propozycjach wspólnego pójścia pod prysznic.

Sprawę molestowania opisał również magazyn "Duży Format", który opisał historię Adama. Mężczyzna poznał abp. Paetza w wieku 20 lat. Dostawał od niego drogie upominki. Adam wspomina drogie koszule z wełny i kaszmiru i dodaje, że w przeszłości Paetz żalił mu się, że nie "nie ma do kogo się przytulać". Adam potwierdził też, że bywał u arcybiskupa w sypialni. Na zaproszenie duchownego.

- EpiskopatNews świętuje rocznicę urodzin arcybiskupa Juliusza Paetza. I to jest coś gorzej, niż obciach. To obrażanie kleryków i młodych kapłanów, których arcybiskup molestował i bohaterów, którzy odważyli się stanąć naprzeciwko niemu - napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski. - To im trzeba życzyć wielu lat życia, a jemu pozwolić na pokutę, a nie świętować jego rocznice. Homo-lobby nie daje się wyciąć? - pyta publicysta.