EKG 2023: najem instytucjonalny nie rozwiąże dziś problemów mieszkaniówki, ale ma przyszłość

Jeszcze kilkanaście lat temu liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców Polski wynosiła 360, dziś jest to 400, podczas gdy średnia europejska to 500. Wojciech Caruk zwrócił jednak uwagę, że ten współczynnik nie mówi zbyt wiele o stanie polskiego budownictwa mieszkaniowego. "Nie można zakładać, że jeśli dojdziemy do 500 mieszkań, to dołączymy do europejskiej czołówki. Portugalia i Grecja mają bardzo wysokie współczynniki - prawie 600 - a problem mieszkaniowy nie jest tam rozwiązany" - tłumaczył Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości SA.