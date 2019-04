Egzamin ósmoklasisty 2019: Matematyka, język polski, język obcy. Znamy dokładny harmonogram i terminy ogłoszenia wyników

Egzamin ósmoklasisty 2019: Sprawdź, kiedy odbędą się egzaminy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Podajemy dokładny harmonogram oraz terminy ogłoszenia.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – kiedy odbędą się egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Jego harmonogram został rozpisany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną . Ma potrwać trzy dni, kolejno sprawdzając wiedzę uczniów z trzech dziedzin: języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. W dalszej kolejności nastąpi ogłoszenie wyników oraz przekazanie niezbędnych dokumentów. Należy zaznaczyć, że to pierwszy egzamin ósmoklasisty, który ostatecznie zastąpi przeprowadzany dotychczas egzamin gimnazjalny. Testy będą przeprowadzone w formie pisemnej, a w arkuszach znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – harmonogram

Zaliczenie egzamin ósmoklasisty jest warunkiem koniecznym do ukończenia tego etapu edukacji. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do niego w wyznaczonym terminie, będą mogli podejść do testu w drugim terminie przewidzianym na czerwiec 2019. Egzaminy będą przeprowadzane zgodnie z poniższym harmonogramem.